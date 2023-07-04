Генштаб: За прошедшие сутки произошло более 40 столкновений с врагом

В течение 3 июля между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами произошло более 40 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 июля.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА Shahed. Информация о последствиях российской террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили 3 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БпЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. В результате противовоздушного боя наши воины уничтожили 16 ударных БпЛА типа Shahed.

В общем, враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки - Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Петро-Ивановка, Новомлинск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка - Луганской и Верхнекаменское, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, под вражескими авиаударами и огнем артиллерии, наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Нанес авиаудару возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Макарова Луганской области, на территории детского оздоровительного лагеря, российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых окупантов. На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения.

Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.