В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв (Обновлено)

В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв, по предварительной информации, без пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает собеседник УП в правоохранительных органах, полиция Киева, телемарафон.

По словам источника УП, взорвался пока неустановленный предмет (вероятно граната).

Столичные полицейские сообщили, что получили информацию о взрыве в помещении суда в Шевченковском районе.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Обновлено: По данным столичных властей, неизвестное взрывное устройство в туалете суда взорвал подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

Представитель Службы судебной охраны, который вышел к журналистам, сообщил, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.