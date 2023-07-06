Ночная атака на Львов: ракета попала в многоэтажку, есть жертвы

В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, также из-за попадания ракеты в многоэтажку по меньшей мере трое погибших и ранены, сообщает Украинская правда.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что поврежденный объект критической инфраструктуры, предварительно ранены.

Мэр Андрей Садовый сообщил о 4 раненых и добавил, что количество увеличивается. Кроме того, добавил, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Позже Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. На месте прилета был пожар, его потушили спасатели.

"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы" , – добавил глава ОВА.

Садовый утром 6 июля сообщил о трех погибших.