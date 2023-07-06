Зеленский из Болгарии отправился в Чехию

Президент Владимир Зеленский сообщил о необъявленном визите в Чехию после поездки в Болгарию в четверг, сообщает Европейская правда.

Зеленский сообщил в соцсетях, что в Праге проведет переговоры с чешскими президентом и премьером Петром Павелом и Петром Фиалой, а также спикерами парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, и встретится с "членами правительства, парламента, представителями СМИ".

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация "формула мира", восстановление Украины" , – добавил глава государства.

Отметим, что это первый визит Владимира Зеленского в Чехию с начала президентской каденции в 2019 году.

Напомним, днем в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.