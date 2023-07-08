ISW: Украина достигла тактических успехов в районе Бахмута

Украинские войска достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех других участках фронта 7 июля, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ISW.

В институте сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 6 июля, указывают на то, что украинские силы достигли тактически значительных успехов вблизи Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

Аналитики ISW также напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции к северу и югу от Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска установили контроль над ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Кроме того, говорится в отчете института, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а также продолжают наступательные операции на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Отмечается, что Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы проводили наступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей.