Украина и Азербайджан согласовали квоту разрешений на перевозки на 2024 год

Украина и Азербайджан согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующее согласование было подписано между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что решение было принято во время заседания украинско-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении.

Так, Украина и Азербайджан на 2024 год договорились о:

увеличении универсальных разрешений на 88% для каждой страны;

возможность обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок;

предоставлении разрешений для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В министерстве добавляют, что квота для перевозчиков на следующий год составит 11,5 тыс разрешений для каждой страны. Из них - 6000 универсальных, 5000 - транзитных, 500 - на перевозку в и из третьих стран, 50 - универсальных разрешений для пассажирских перевозок.

Кроме того, было принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.