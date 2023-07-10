ОВА: В Орехове количество жертв авиаудара РФ возросло до 5 человек

Число жертв в результате вражеского авиаудара, нанесенного россиянами по зданию во время выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области, возросло до 5 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко в эфире национального телемарафона.

В понедельник, 10 июля, россияне нанесли удар по прифронтовому городу Орехов, Запорожской области. Предварительно было известно, что в результате удара четыре человека погибли на месте.

"К сожалению, уже пятеро (погибших - ред.). Только что достали из-под завалов тело еще одного мужчины" , - сказал Малашко.

Стоит отметить, что ранее в МВД сообщили, что под завалами все еще могут находиться три человека. А спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей.

Обстрелы Запорожской области

Часть Запорожской области остается временно оккупированной российскими войсками со времени масштабного вторжения. Оккупанты, оккупировал Энергодар Запорожской области, обстреливают и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, а именно Никополь и Марганец. В этих районах оккупанты часто используют управляемые авиабомбы и авиаудары.

Под ударами РФ чаще всего находятся Орехов и Гуляйполе. Например, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.