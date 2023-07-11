ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что Силы обороны за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода, сообщает Украинская правда.
В отчете указывают, что украинские официальные лица заявили 10 июля, что Силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.
Как украинские, так и российские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество.
Кроме того, сообщают аналитики, украинские войска 10 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.
С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от подсчетов ISW.
Итак, отмечают эксперты, с 1 января российские войска захватили всего 282 квадратных километра на всей территории боевых действий.
Ключевые выводы ISW за 10 июля:
- Украинские официальные лица заявили 10 июля, что украинские силы контролируют Бахмут и российские наземные линии связи вокруг города.
- Украинские войска проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 10 июля.
- Первое публичное выступление начальника российского Генерального штаба и главнокомандующего театром военных действий генерала армии Валерия Герасимова после мятежа "Вагнера" подтверждает предварительную оценку ISW, что он, скорее всего, сохранит свою официальную должность в российской армии.
- Кремль и западные разведчики сообщили, что Путин встретился с Пригожиным 29 июня (и/или 1 июля) после вооруженного мятежа "Вагнера" 24 июня.
- Решение Путина встретиться с Пригожиным противоречит предыдущей риторике Кремля относительно Пригожина и его роли в ЧВК "Вагнер".
- Публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы показать, что он полностью контролирует ситуацию после мятежа, а также обратиться к тем, кто лоялен к "Вагнеру" и, особенно, к самому Пригожину.
- Неясно, смогут ли договоренности между Кремлем и Пригожиным побудить значительное количество личного состава "Вагнера" согласиться подписать контракты с Минобороны.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ "Ахмат" развернулся на Бахмутском направлении, но местный украинский командир отрицает, что сталкивался с чеченскими силами.
- Российские и украинские войска провели наземные обстрелы по линии Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении.
- Российско-террористические войска проводили наземные обстрелы по линии Авдеевка-Донецк.
- Силы обороны 10 июля провели контрнаступательные операции к югу от Орехова на западе Запорожской области.
- Российские войска продолжают нести значительные потери на поле боя.
- Российские оккупационные чиновники признали, что в оккупированной Донецкой области наблюдаются масштабные перебои с поставками коммунальных услуг.