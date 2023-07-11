Удар по жилым кварталам Херсона: количество пострадавших выросло до пяти

Число пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Херсона возросло до пяти человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает его Telegram-канал.

Среди пострадавших:

8-летний мальчик, которому диагностировали ранение средней степени тяжести. Во время удара он находился во дворе дома;

68-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения. Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги;

56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получившие ранение средней степени тяжести;

мужчина, пострадавший в Киндейке.

"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь" , - пишет Прокудин.

Обстрел Херсона 11 июля

Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.

Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.