НБУ оценил потери экономики от подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС приведет к потерям экономики Украины. Катастрофа повлияет на другие регионы.﻿ Об этом, со ссылкой на слова первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным - 0,2%" , - сказала она.

В то же время, по ее словам, в широкой перспективе это "огромная катастрофа, разрушившая экосистему". Это повлияет на другие регионы, в частности на Днепропетровскую область.

"Но нужны более глубокие исследования и выводы" , - добавила она.

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.