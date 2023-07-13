Ермак: Враг совершил минометный обстрел Орехова – погиб мужчина
В результате российского обстрела 13 июля в Орехове Запорожской области погиб один человек, оккупанты разрушили 3 дома, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграмм.
"Запорожская область. Враг совершил минометный обстрел г.Орехов.
В результате этого было разрушено около 3 домов и убит мужчина".
Предыстория:
- В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Запорожья.
- 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.
- 10 июля стало известно, что под завалами в Орехове могут быть еще три человека. Сообщалось о 5 погибших.
- Вечером 10 июля спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по Орехову Запорожской области. Жертвами обстрела стали 7 человек.