Силы обороны: Россия применяет резервы, чтобы сдержать давление ВСУ

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что россияне на Таврическом направлении начали задействовать собственные резервы, чтобы сдержать давление украинских ударных подразделений, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах, проводят на добытой местности зачистку, разминирование, доразведку и наносят огненное поражение противнику артиллерией по выявленным целям.

"Чтобы сдержать давление украинских ударных подразделений и воинских частей враг применяет имеющиеся резервы. Это очень хорошие новости, на которых мы должны акцентировать. Ведь наступление – это не только метры или сотня метров, или км или полтора км, которые проходят наши ударные группировки, это и то, что враг сосредотачивает колоссальные усилия и мы знаем, как нанести врагу значительный ущерб, как уничтожить его потенциал" , – сказал Шершень.

Он добавил, что это все дает понимание того, что наступательные действия украинских военных успешны.

В общей сложности, за прошедшие сутки враг атаковал 16 раз наши позиции, причем, почти все приходятся на район Марьянки, где произошло 15 боеприкосновений.