На Крымском мосту упал пролет: движение остановлено

Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет, сообщает Украинская правда.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта РФ Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края" , — сообщил руководитель оккупационной администрации Крыма.

В тоже времья телеграм-канал "Baza" пишет, что на Крымском мосту "упал" пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

ТГ-канал "Astra" со ссылкой на местных жителей также подтверждает "падение" пролета на Крымском мосту.

"Перед этим было слышно по меньшей мере два взрыва" , – пишет канал.

Аксенов призвал крымчан воздержаться от поездок через мост и "в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут".