Таврическое направление: ВСУ продвигаются вперед, уничтожено более трех рот россиян

Украинские военные имеют успехи на Таврическом направлении — только за минувшие сутки наши защитники уничтожили там более трех рот захватчиков, российские оккупанты отступают, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает" , — написал он.

Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки россияне 20 раз атаковали украинские позиции и совершили 678 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За сутки потери противника убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также наши войска уничтожили 41 единицу военной техники врага.

В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", пушку "Гиацинт-С" и автомобильную технику. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага.