В Греции третий день борются с лесными пожарами

В Греции продолжают бороться с лесными пожарами, вспыхнувшими в условиях экстремальной жары, к предыдущим очагам добавился пожар на острове Родос, сообщает Европейская правда.

Пожары продолжаются в трех местах – в районе города Лутраки и города Дервенохория, где они начались еще в понедельник, а также на Родосе. Совокупно там задействованы 12 спецсамолетов и 14 пожарных вертолетов.

Самой сложной ситуация остается в районе Дервенохории – это труднодоступная местность с густой растительностью, пожар постоянно меняет направление движения, в потушенных очагах происходят повторные возгорания. Эвакуироваться пришлось людям из многих близлежащих населенных пунктов, некоторые дома сгорели.

На Родосе возгорание произошло в труднодоступной лесистой местности, но помогает то, что сила ветра существенно уменьшилась. К борьбе с огнем привлечены десятки людей – пожарных и добровольцев.

Возле Лутраки пожарным удалось не подпустить огонь к важной транспортной магистрали. Сгорели еще несколько жилых домов.