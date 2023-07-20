В Беларуси анонсировали обучение с "вагнеровцами" у границы с Польшей
Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей, сообщает Европейская правда.
В коротком сообщении отмечают, что белорусские силовики продолжат тренироваться с "вагнеровцами".
"В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – говорится в заявлении.
Другие детали обещают сообщить позже.
Новость сразу привлекла внимание польских СМИ, поскольку полигон расположен недалеко от границы Польши и Беларуси.
На прошлой неделе у Лукашенко заявили, что "вагнеровцы" уже в Беларуси и тренируют их силы территориальной обороны.