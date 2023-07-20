В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 млн наличных "сбережений" митрополита
В тайнике в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, который в апреле 2023 года перешел от УПЦ МП к Православной церкви Украины, обнаружили почти 2 миллиона гривен, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает депутат Хмельницкого городского совета Виталий Подгайчук в Facebook, "Суспільне Хмельницький".
В тайнике в Свято-Покровском соборе города Хмельницкий представители ревизионной комиссии обнаружили почти два миллиона гривен, которые, вероятно, принадлежат экс-руководителю Хмельницкой епархии, митрополиту Антонию.
Как рассказал журналистам адвокат митрополита Роман Косюк, эти средства - якобы личные сбережения Антония за 30 лет службы.
Мол, раньше он их не забирал из-за "рейдерского захвата" храма и боялся, что его ограбят.
Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники полиции.