В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 млн наличных "сбережений" митрополита

В тайнике в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, который в апреле 2023 года перешел от УПЦ МП к Православной церкви Украины, обнаружили почти 2 миллиона гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает депутат Хмельницкого городского совета Виталий Подгайчук в Facebook, "Суспільне Хмельницький".

В тайнике в Свято-Покровском соборе города Хмельницкий представители ревизионной комиссии обнаружили почти два миллиона гривен, которые, вероятно, принадлежат экс-руководителю Хмельницкой епархии, митрополиту Антонию.

Как рассказал журналистам адвокат митрополита Роман Косюк, эти средства - якобы личные сбережения Антония за 30 лет службы.

Мол, раньше он их не забирал из-за "рейдерского захвата" храма и боялся, что его ограбят.

Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники полиции.