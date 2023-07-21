Китайская UnionPay присоединилась к санкциям США против банков РФ
Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление российского "Тинькофф банка".
"В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы", - говорится в сообщении.
В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за рубежом с 21 июля из-за введенных санкций.
"Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно", - добавили в "Тинькофф банке".
От санкций пострадал и другой банк
Снять наличные клиентам, оказавшихся за пределами РФ, советует и другой российский банк - "Солидарность", который также подпал под новые ограничительные меры США.
"Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом", - отметил банк.
UnionPay
Китайская платежная система, аналог Visa, Mastercard и российской "Мир". "Тинькофф Банк" начал выпускать карты UnionPay в мае 2023 года.
Ранее поддержка банка заявляла, что карты UnionPay не будут принимать в Израиле, Грузии и Великобритании, но ими можно будет расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.
Санкции против банков РФ
"Тинькофф Банк" 20 июля попал под санкции США. Также под ограничения попали "Локо-Банк", банк "Солидарность" и банк "Юнистрим". Также против "Тинькофф Банка" вчера ввели санкции в Канаде.