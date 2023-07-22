Украинцы могут бесплатно получить продуктовые наборы: что для этого нужно
Гражданам Украины, пострадавшим из-за войны, продолжают выдавать гуманитарную помощь. Ее можно получить в виде продуктов питания, сообщает РБК-Украина.
Что необходимо для получения помощи - читайте ниже.
Кто может получить гуманитарную помощь
Помощь от Спортивного и гуманитарного центра "Акварена" предоставляется украинцам, которые больше всего нуждаются в ней и проживают сейчас в городе Харьков.
Как получить наборы
Для того чтобы получить продуктовые наборы, нужно зарегистрироваться по ссылке.
В заявлении укажите следующую информацию:
- ваш e-mail
- ФИО
- номер телефона
- ваш адрес
- ваш возраст
- если у вас есть справка ВПЛ, укажите номер и дату выдачи (это не обязательно для заполнения)
- если у вас есть пенсионное удостоверение, укажите номер и вид пенсии
- если у вас есть удостоверение многодетной семьи, укажите номер и дату выдачи (это не обязательно для заполнения)
- выберите подходящий для вас адрес пунктов выдачи помощи
- если пользовались услугами фонда раньше и укажите какими именно
Как только заявки будут обработаны, позвонит специалист и пригласит на выдачу помощи.
Важно, что заявка должна подаваться на каждого человека отдельно (если подано 2 заявки с одним одинаковым номером телефона, можно получить только 1 набор гуманитарной помощи).
Контактные данные e-mail для получения дополнительной информации: aquarena.hc@gmail.com.