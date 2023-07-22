Из-за блокирования портов Украина потеряла 10% ВВП и 135 млрд гривен налогов, - ФРТУ

Из-за блокировки портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов - что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

"Из-за формата зернового соглашения Российская федерация фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтре" , - отметили в ФРТУ.

Россия сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов.

Для этого, по убеждению федерации, нужно предпринять ряд шагов, и прежде всего – отстаивать позицию, что единственно возможный формат - полностью разблокированы порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового пресечения террористических и пиратских посягательств со стороны РФ на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, предпринять меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов мин" , - подчеркнули в ФРТУ.

Также в федерации призвали запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зернового соглашения", которое позволяет экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Чиновник посетовал, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на подобные действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом Эрдоган сегодня заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".