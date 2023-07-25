Кабмин еще больше упростил механизм предоставления жилищных субсидий
Кабинет министров принял решение, которое совершенствует ранее принятый механизм быстрого предоставления жилищных субсидий, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По словам Шмыгаля, решение обеспечивает автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой.
"Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", - заверил Шмыгаль.
Напоминаем:
В июне Минсоцполитики сообщало, что работает над максимальным упрощением процесса оформления субсидий, и обещало, что до конца лета для этого потребуется подать только заявление, без дополнительных документов.
Одновременно в июне Кабинет Министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта максимально упрощает процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечивает быстрое принятие решения о ее предоставлении.
Подавать упрощенную заявку можно через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда, в которой нужно указать членов домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты.
Затем следует определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи или просто подписи (если заявление бумажное).
Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно.
По желанию заявитель может обратиться за субсидией лично.