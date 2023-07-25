Кабмин еще больше упростил механизм предоставления жилищных субсидий

Кабинет министров принял решение, которое совершенствует ранее принятый механизм быстрого предоставления жилищных субсидий, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, решение обеспечивает автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой.

"Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной" , - заверил Шмыгаль.

Напоминаем:

В июне Минсоцполитики сообщало, что работает над максимальным упрощением процесса оформления субсидий, и обещало, что до конца лета для этого потребуется подать только заявление, без дополнительных документов.

Одновременно в июне Кабинет Министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта максимально упрощает процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечивает быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Подавать упрощенную заявку можно через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда, в которой нужно указать членов домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты.

Затем следует определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи или просто подписи (если заявление бумажное).

Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно.

По желанию заявитель может обратиться за субсидией лично.