РФ готовится к блокированию Черного моря - Military Media Center

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зерновой сделки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Military Media Center.

"После выхода России из зерновой инициативы, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей" , - говорится в сообщении.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, следующих в и из портов Украины" , - отмечают в Military Media Center.

Напоминаем:

Неделю назад, после выхода из "зерновой сделки", Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут направляться в украинские порты. В частности, Минобороны РФ предупредило об отзыве гарантий безопасности мореплавателям, а также сворачивание морского гуманитарного коридора.

Как заявили в РФ, с 00:00 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Также в Минобороны РФ констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".