МОК отреагировал на скандал с Харлан: Надо быть чувствительными

После дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, сообщает Украинская правда.

"Мы призываем международные федерации рассматривать ситуации, связанные с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью чувствительности. Мы продолжаем быть полностью солидарными с украинскими спортсменами" , – говорится в заявлении МОК.

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянки после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.

Министр молодежи и спорта, глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о провокации со стороны россиянки, выступавшей под нейтральным флагом, а главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад заявила, что FIE без предупреждения изменила правила поздравления спортсменов 26 июля, накануне соревнований в Милане.