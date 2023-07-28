Контрнаступление и "зерновые удары" РФ выводят войну в новую фазу - СМИ

Долгожданное наступление Киева на юге начинает новый этап в войне. Однако Москва усиливает ракетную кампанию средствами большой дальности, обе стороны усиливают свои атаки, поскольку Украина стремится к решительному прорыву на земле, а Россия имеет целью нанести ущерб экономике страны, пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Украинские подразделения, недавно прошедшие обучение в стиле НАТО и оснащенные одними из лучших вооружений альянса, вступают в боевые действия с кремлевскими силами, которые жалуются на потери, плохую подготовку и нехватку поставок.

Аналитики Института изучения войны заявили, что украинские бронетехнические подразделения могли прорвать некоторые линии обороны России, а официальный представитель США заявил, что украинские войска производят значительный толчок в юго-восточной Запорожской области. Российские официальные лица также сообщили о масштабном нападении.

Оставившие по себе войска РФ: минные поля, танковые заграждения

Украина потратила месяцы на подготовку арсенала, обновленного оружием НАТО в миллиарды долларов. С момента начала широкого контрнаступления более семи недель назад ее войскам было трудно бороться из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты без значительной поддержки с воздуха. В то время как Киев наносил удары по российским командным центрам, линиям снабжения и артиллерийским батареям, они добились лишь медленных успехов на линии фронта.

Между тем , Россия усиливает атаки на зерновые терминалы после выхода из соглашения, которое в течение года позволяло Киеву экспортировать по крайней мере немного пшеницы и других зерновых из черноморских портов. Обстрелы произошли после неудач на поле боя президента Владимира Путина, отправившего в отставку высших военных командующих и столкнувшегося с неудачным мятежом группы наемников Вагнера в прошлом месяце дома.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что Кремль прибег к стратегии бомбардировок, поскольку в этом он имеет преимущество.

Посягательство России на экономику Украины

Удары также служат другим целям: они истощают противовоздушную оборону Украины, удовлетворяют призывы Москвы к более решительным действиям и служат напоминанием о том, что Россия может уничтожить экономическое развитие своего соседа вне зависимости от того, сколько территории Украина вернет.

"Сейчас ясно, что западные партнеры устраивают усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны, что, безусловно, является прогрессом" , - сказал Белесков, - "Но возможен ли строго оборонительный режим в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия корректирует и увеличивает производство беспилотников и ракет, является открытым вопросом".

Состоялось признание украинских официальных лиц, что контрнаступление было тяжелее, чем ожидалось. В то же время Киев и западные военные чиновники указали на стратегию истощения неукомплектованных российских подразделений на 1500-километровом фронте.

Подход предполагает сдерживание основных сил удара, чтобы они могли использовать слабые места и прорвать русские линии. В прошлом Украина также использовала финты, чтобы замаскировать главный удар, как, например, во время наступления на юге до достижения большого прорыва и возвращения территории на севере страны осенью прошлого года.

"Мы все время говорили, что это будет тяжелая борьба" , - заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам в четверг на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, - "Они пытаются пройти через минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь".

Порты в Украине - цель бьющих ударов РФ и по мировой экономике

Сообщения российских военных блоггеров и геолокационные спутниковые изображения дали неоднозначную картину. Telegram-канал War Gonzo, который имеет почти 1,3 миллиона подписчиков, сообщил, что украинские войска продвинулись северо-восточнее села Роботино в Запорожской области после «массированных артиллерийских ударов».

Другие описывали фронт как стабильный, тогда как пожелавший остаться неизвестным сотрудник посольства Украины предостерег от рассмотрения какой-либо части контрнаступления как решающей и описал войну как длинный ряд операций.

Все осложняется российской ракетной кампанией, нанесшей значительный ущерб, уничтожив ряд зданий в портах и судов с прошлой недели. Портам тяжело поддерживать поставки зерна под угрозой обстрела крылатыми ракетами.