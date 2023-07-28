СМИ: Россия нашла способ обходить ограничение цен на нефть

Благодаря теневому флоту и манипуляциям с перевозочными документами Россия продает нефть по цене более 60 долларов за баррель, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в статье ЭП.

Издание пишет, что танкеры лишают западных страховых полисов, если они перевозят российскую нефть по цене выше 60 долл за барр. Но за последние полтора года Россия создала теневой танкерный флот из старых 15-летних судов, страхование которым предоставляют сомнительные компании, сама РФ или ее партнеры.

По подсчетам Киевской школы экономики (КШЭ) благодаря этому флоту Россия может продавать половину своей сырой нефти и треть нефтепродуктов.

"Вполне возможно, что часть российской нефти легально возят западные транспортные компании по разрешенной цене, а другую часть возит теневой флот окольными путями по более высоким ценам" , – сказал ЭП аналитик КШЭ Борис Додонов.

По его словам, ограничение цен действует только для судов, выходящих из российских портов. То есть, если россияне в Черном море перепродадут свою нефть другому трейдеру и перевалят груз на другое судно, то на него санкции не будут действовать, а российская нефть спокойно поплывет к заказчику.

"Но чаще всего россияне просто манипулируют ценой в документах. Например, заказчик платит втрое больше за транспортировку, чем реально тратится на логистику. То есть часть денег уходит в карман трейдерам, которые связаны с российскими компаниями, а на бумаге цена остается 60 долларов за баррель " , – подчеркнул Додонов.

По подсчетам КШЭ, с момента введения ограничения цен 16% российской нефти было продано дороже 60 долл за барр.