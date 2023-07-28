Полиция Швеции перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения безопасности

Шведская полиция в пятницу объявила национальную "специальную акцию" в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и повышенным риском террористических атак против Швеции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

Для полиции Швеции режим "специальной акции" означает необходимость готовиться к внештатным событиям, что может потребовать большего количества привлеченных правоохранителей или использования ими дополнительных полномочий.

"Это внутриорганизационный способ работы, когда это считается необходимым. Он предусматривает сосредоточение на конкретной проблеме, которой в данном случае является ухудшение ситуации с безопасностью в Швеции", – пояснил представитель шведской полиции Марк Вадаш.

Он пояснил, что "специальная акция" не должна повлиять на повседневную жизнь Швеции, но призвал граждан быть бдительными и в случае обнаружения чего-то необычного сразу обращаться к правоохранителям.

Решению шведской полиции предшествовало поручение правительства усилить контртеррористические меры после того, как Служба безопасности страны констатировала ухудшение ситуации с безопасностью на фоне акций по сожжению Корана.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.