ВСУ применяют по россиянам ракеты северокорейского производства - FT

ВСУ на подступах к Бахмуту применяют ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" северокорейского производства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, точно неизвестно, как ракеты из КНДР попали в Украину. Украинские военные в разговоре заявили, что снаряды были захвачены на судне дружественной страной и в дальнейшем переданы Украине в рамках одного из пакетов военной помощи.

Однако советник министра обороны Украины Юрий Сак предположил, что ракеты были захвачены у российских войск в качестве трофея.

"Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции" , - отметил Сак.

Северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах. По словам артиллеристов, корейские ракеты не являются предпочтительными из-за относительно высокой доли брака.

Стоит отметить, что ранее Osint-аналитик War Noir в фоторепортаже украинских журналистов с позиций расчета реактивной системы залпового огня "Град" 47 механизированной бригады "Магура" на Запорожском направлении обнаружил ракеты с маркировкой, которая очень похожа на северокорейскую.

Использование вооружения КНДР в полномасштабном вторжении РФ

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что ЧВК "Вагнера" получали оружие из КНДР. Поставки вооружения продолжались некоторое время. Всего зафиксировано несколько партий поставок.

По данным аналитиков, острая необходимость армии РФ в снарядах для войны против Украины может спасти экономику КНДР от надвигающегося кризиса. Пхеньян обладает крупными запасами боеприпасов. Наибольший интерес у армии РФ вызывали снаряды калибра 122-мм и 152-мм, а также 122-мм реактивные снаряды для РСЗО. Цена на 122-мм ракеты несколько лет назад составляла около 6 тысяч долларов.