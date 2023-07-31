Британская разведка: Власти РФ уже не способны защитить население от войны

Последние события в РФ, в частности, атаки дронов на Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже неспособны защитить собственное население от войны, констатирует британская разведка, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 31 июля.

Как отметили в ведомстве, сейчас для власти РФ приоритетной задачей является внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.

Разведка напоминает, что в середине июля Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет.

Хотя призывники пока не действуют в Украине, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России, добавили в ведомстве.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который постепенно повышает максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву в качестве резервистов: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных" и сейчас они могут обеспечить более быстрое увеличение количества людей для участия в боевых действиях в Украине.