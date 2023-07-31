AP: Китай вводит ограничения на экспорт гражданских беспилотников

Китай вводит ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны России в Украине и опасения, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

"Китайский лидер Си Цзиньпин дружит с Москвой, но заявляет, что придерживается нейтралитета в 18-месячной войне. Он был поражен сообщениями о том, что обе стороны могут использовать беспилотники китайского производства для разведки и, возможно, атак" , - пишет издание.

Экспортный контроль вступит в силу во вторник, 1 августа. Его цель - предотвратить использование беспилотников в "немирных целях", говорится в заявлении Министерства торговли.

Ограничения будут касаться БПЛА, которые могут держаться в воздухе более 30 минут, сбрасывать с себя груз, и которые весят более 7 кг.

В Минторговли заявили, что экспорт частично будет разрешен, но не уточнили, какие ограничения будут применяться.

"Все больше растет риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд" , - пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с начала полномасштабной войны в Украине "некоторые китайские компании по производству беспилотников добровольно приостановили свои операции в зонах конфликтов".

В ведомстве также заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях, и обвинили США и западные СМИ в распространении ложной информации об экспорте Китаем беспилотников.

Напоминаем:

Китай тайно продал России беспилотников на более чем $100 млн. Об этом заявило издание Politico, которое провело анализ таможенных данных.

Как показали данные российской, китайской и украинской таможен, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что в тридцать раз больше, чем Украина.

А китайский экспорт в РФ керамики - компонента, используемого в бронежилетах - увеличился на 69% до более 225 миллионов долларов, тогда как в Украину - упал на 61%, до всего лишь пяти миллионов.

Импорт китайских товаров двойного назначения в Россию часто осуществляется через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности.