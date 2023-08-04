Украина перепрофилирует ППО, чтобы защитить порты – Гуменюк

Все украинские порты сейчас готовы отгружать зерно в рамках "зерновой инициативы", если этот вопрос будет решен политически. В то же время, Украина перепрофилирует работу воздушной обороны, чтобы усилить защиту портовой инфраструктуры и иметь возможность отражать российские атаки. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

"То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами для того, чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет на этом направлении" , – сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" также сообщила, что с момента завершения зернового соглашения российские военные осуществили семь атак на портовую инфраструктуру юга Украины.

"Довольно мощные атаки, которыми пытались повредить как портовые производственные мощности, так и зерновые хранилища, и сам предмет перевозки, то есть зерно. Атаки были совершены с использованием разного вида вооружения по разным направлениям и максимально сосредоточены на достижении положительного результата" , - рассказала она.

После того, как 17 июля власти РФ вышли из зернового соглашения, российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, которую использовали во время зернового соглашения.

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