В Киеве задержали районного военкома: причастен к масштабной схеме

В Киеве задержан один из районных военкомов. Он причастен к масштабной схеме переправки уклонистов за границу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители задержали начальника Киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он был сообщником чиновника КГВА, организовавшего коррупционную схему для выезда мужчин призывного возраста за границу.

По данным следствия, чиновники оформляли для "клиентов" пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составила 10 тысяч долларов.

ГБР задокументировало получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных. Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Что этому предшествовало

Напомним, 3 августа ГБР сообщило, что задержало чиновника Киевской городской военной администрации, который также является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Злоумышленник организовал масштабную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Его задержали "на горячем" - во время передачи документов, за которые тот получил 30 тысяч долларов.

В ГБР отмечают, что чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти 2 млн гривен.