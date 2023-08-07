ЕБРР поможет украинским ТЭС и ТЭЦ перейти на альтернативные источники энергии

Европейский банк реконструкции и развития и компания PwC помогут украинским теплогенерирующим объектам в переходе на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министерство, ЕБРР и PwC провели совместное совещание по актуализации проекта банка по низкоуглеродной реконструкции объектов генерации. В частности, проект поддержки перехода для угледобывающих регионов.

В министерстве отметили, что, учитывая, что основными направлениями работы энергетиков является подготовка к отопительному сезону, а именно восстановление объектов генерации, фокус проекта решено направить на восстановление сектора производства электроэнергии.

В рамках проекта определят перечень теплогенерирующих инфраструктурных объектов, которым был нанесен значительный ущерб и разрушениям, и разработают план действий по привлечению финансирования для перевода этих объектов на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии.

"Должны выполнять климатические обязательства и Национальный план сокращения выбросов от больших сжигающих установок. И сейчас, во время планирования восстановления энергосектора, у нас есть возможность сделать их более энергоэффективными, уменьшить выбросы углерода и обеспечить справедливый переход для общин и рабочих" , - отметил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

ЕБРР и PwC проведут анализ угольных ТЭС и ТЭЦ, сделают аудит нанесенного ущерба и сформируют перечень объектов, которые примут участие в программе.

Напоминаем:

По прогнозам Министерства энергетики и аудиторской компании KPMG, к 2032 году спрос на электроэнергию вдвое превысит спрос до начала большой войны.