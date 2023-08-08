Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего Пограничной службы страны об отправке дополнительных сил на границу с Беларусью. Об этом заявили в пресс-службе польского Министерства обороны, сообщает Европейская правда.

Как отметил Блащак, ситуация на границе с Беларусью остается "динамичной", поэтому он распорядился отправить дополнительные силы для ее охраны.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военных для патрулирования польско-белорусского пограничья и участия в операции "Безопасное Подляшье" , – проинформировали в польском оборонном ведомстве.

Сейчас охрану польско-белорусской границы обеспечивают около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши.