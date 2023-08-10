Нацбанки Польши и Украины выпустят монеты ко Дню Независимости Украины
Национальный банк Украины (НБУ) и Национальный банк Польши (НБП) выпускают в обращение коллекционные монеты "Дружба и братство - самое большое богатство" ко Дню Независимости Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Монеты будут произведены из серебра 999 пробы общим тиражом наборов до 10 тыс. штук.
Две монеты номиналом 10 грн и 10 злотых будут входить в один комплект, а их дизайн образует композиционное целое в форме сердца.
Над их созданием работал украинский художник Владимир Таран.
Вес каждой монеты составит 31,1 г. Половина комплектов будет продана в Польше, а половина - в Украине.
Как сообщил НБП, в Польше монеты можно будет приобрести в кассах региональных отделений национального банка и в интернет-магазине "Коллекционер". В Украине же их будут распространять через официальные банки-дистрибьюторы и через интернет-магазин НБУ.
Коллекционные монеты выпустят 24 августа.
Этот выпуск является второй совместной инициативой НБУ и НБП.
В частности, предыдущий совместный выпуск состоялся в 2012 году, по случаю финальной части чемпионата Европы в Украине и Польше, тогда банки также выпустили серебряные коллекционные монеты в виде набора.
Польский регулятор отметил, что планирует передать вырученные с продажи наборов коллекционных монет "Дружба и братство - самое большое богатство" средства в виде безвозвратной гуманитарной финансовой помощи Украине.