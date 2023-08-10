Нацбанки Польши и Украины выпустят монеты ко Дню Независимости Украины

Национальный банк Украины (НБУ) и Национальный банк Польши (НБП) выпускают в обращение коллекционные монеты "Дружба и братство - самое большое богатство" ко Дню Независимости Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Монеты будут произведены из серебра 999 пробы общим тиражом наборов до 10 тыс. штук.

Две монеты номиналом 10 грн и 10 злотых будут входить в один комплект, а их дизайн образует композиционное целое в форме сердца.

Над их созданием работал украинский художник Владимир Таран.

Вес каждой монеты составит 31,1 г. Половина комплектов будет продана в Польше, а половина - в Украине.

Как сообщил НБП, в Польше монеты можно будет приобрести в кассах региональных отделений национального банка и в интернет-магазине "Коллекционер". В Украине же их будут распространять через официальные банки-дистрибьюторы и через интернет-магазин НБУ.

Коллекционные монеты выпустят 24 августа.

Этот выпуск является второй совместной инициативой НБУ и НБП.

В частности, предыдущий совместный выпуск состоялся в 2012 году, по случаю финальной части чемпионата Европы в Украине и Польше, тогда банки также выпустили серебряные коллекционные монеты в виде набора.

Польский регулятор отметил, что планирует передать вырученные с продажи наборов коллекционных монет "Дружба и братство - самое большое богатство" средства в виде безвозвратной гуманитарной финансовой помощи Украине.