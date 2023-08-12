Нидерланды передали пограничникам мобильные медицинские комплексы

Государственная пограничная служба Украины получила от Нидерландов шесть мобильных комплексов медицинской поддержки, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Украинские пограничников получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию этих мобильных комплексов.

Как отметили в ведомстве, использование этих комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам медицинских служб стран НАТО.

"Мы можем в автономном режиме в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией, стерилизационной, приемно-сортировочным отделением, предусмотрено все, даже санитарные узлы" , – прокомментировал полковник медицинской службы Госпогранслужбы Олег Гаврашенко.

Он отметил, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание быстрой медицинской помощи для раненых, быстрой стабилизации и, соответственно, сокращение сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.

Напомним, в июле Испания отчиталась об отправке в Украину полевого госпиталя.

Весной парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя в знак солидарности.