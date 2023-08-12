Оккупанты сообщают об атаке на Крымский мост, виден дым (Обновлено)

Российские оккупанты сообщают об "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в интернете публикуют кадры с дымом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Mash, "Медуза", соцсети.

По данным кремлевских пропагандистов, "ВСУ попытались атаковать Крымский мост", слышны взрывы, и это якобы работа ПВО.

Движение по мосту остановлено в обе стороны.

Тем временем местные каналы публикуют видео с дымом в районе Крымского моста. Получил ли он повреждения – неизвестно.

Аксенов позже сообщил, что российская ПВО сбила две ракеты, а мост "не поврежден".

Обновлено: Российское минобороны заявило, якобы ВСУ атаковали ракетами С-200, но их сбили, а дым - это якобы российская "дымовая завеса".