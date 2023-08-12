В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в 5 областях

По состоянию на субботу 12 августа из-за грозовых штормов обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Больше всего обесточенных (71) населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

Также взрывной волной поврежден газопровод в Донецкой области. Произошла утечка газа, которую удалось локализовать. Из-за падения давления в газопроводе были временно отключены бытовые потребители.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Уровень воды в пруду-охладителе стабилен. Сейчас он составляет 16,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции" , - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Херсоне из-за подтопления остаются без света 11,3 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Напомним:

"Укргидроэнерго" накапливает недостаточные объемы воды на зиму из-за высокой производственной нагрузки по выработке электроэнергии.