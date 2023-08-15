Уклонение от мобилизации: сотрудница военкомата попалась на взятке

В Черкасской области задержали сотрудницу военкомата, которая за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Сообщается, что сотрудницу Уманского РТЦК и СП задержали во время получения взятки.

По данным следствия, женщина обещала военнообязанному повлиять на решение вопроса о признании его непригодным к военной службе.

Она также обещала мужчине снятие с воинского учета и беспрепятственное пересечение государственной границы.