Логистические проблемы россиян в Крыму увеличиваются – Гуменюк

Логистические проблемы россиян во временно оккупированном Крыму увеличиваются. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логическом смысле, потому что усложнена и замедлена логистика. Но остаются еще пути, по которым она может быть осуществлена. Но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских.

То есть, поставка на сам полуостров для мирных жителей тоже осуществляется теми же трассами, которые более или менее могут функционировать. Мы говорим о материковой части. На самом деле мосты пробуют ремонтировать. И тот большой, которым они так гордились, и те поменьше, которые им так нужны" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, враг пытается создать ремонтные бригады, но сделать это очень сложно. Трудно найти персонал, поэтому приходится сгонять прямо под дулом автоматов, потому что люди осознают, что это очень опасно.

"И если туда уже попали, то это зона достижения оружия Сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности" , - добавила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

При этом Гуменюк обратила внимание и на то, что за последние боевые сутки россияне обстреляли несколько населенных пунктов в зоне ответственности ОК "Юг". Двое гражданских получили ранения.

Она призвала всех жителей прибрежных населенных пунктов обязательно позаботиться о собственной безопасности и уехать, если есть такая возможность.