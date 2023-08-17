Экс-военкома Днепропетровской области заподозрили в незаконном обогащении
Правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у бывшего начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Отмечается, что по результатам мониторинга образа жизни экс-военного были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн гривен.
В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец в течение последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 гривен. Речь идет о:
- две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 гривен и 698 950 гривен;
- автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 гривен;
- автомобиль FORD RANGER стоимостью 780 000 гривен;
- автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 гривен;
- автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 гривен.
Что еще нашли у отца бывшего военкома
Отец экс-военного также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем фирмы с уставным капиталом в 1 100 000 гривен, сформированным за счет его собственных наличных средств.
В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса в Днепропетровской области стоимостью 1 150 000 гривен.
В Агентстве отметили, что несмотря на то, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом бывшего военкома доходов почти на 6 млн гривен, очевидно, они были приобретены по поручению самого Пикала и за счет средств, законность источников которых не подтверждена.
НАПК проверило и жену бывшего военкома
В прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов (эквивалент 2 600 000 гривен).
"Объяснение, что подаренные средства были накоплены в течение трудовой деятельности, также вызывают обоснованное сомнение, поскольку суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше", - сообщили в НАПК.
Сам экс-начальник Днепропетровского областного ТЦК в 2021 году также приобрел в собственность несколько объектов недвижимости на 168 300 гривен: речь идет о двух земельных участках стоимостью 32 тысяч гривен и 22 тысяч гривен, а также жилой дом за почти 115 тысяч гривен.
Что теперь угрожает Пикало
НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.
Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для приобщения их к материалам уголовного производства и осуществления досудебного расследования в отношении военкома.
Скандалы в ТЦК
Напомним, в последнее время в Украине стали резонансными скандалы, связанные с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.
Ранее сообщалось, что военные Днепропетровской области подозреваются в незаконном обогащении, поскольку он во время полномасштабной войны оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.