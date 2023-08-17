Экс-военкома Днепропетровской области заподозрили в незаконном обогащении

Правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у бывшего начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Отмечается, что по результатам мониторинга образа жизни экс-военного были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн гривен.

В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец в течение последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 гривен. Речь идет о:

две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 гривен и 698 950 гривен;

автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 гривен;

автомобиль FORD RANGER стоимостью 780 000 гривен;

автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 гривен;

автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 гривен.

Что еще нашли у отца бывшего военкома

Отец экс-военного также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем фирмы с уставным капиталом в 1 100 000 гривен, сформированным за счет его собственных наличных средств.

В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса в Днепропетровской области стоимостью 1 150 000 гривен.

В Агентстве отметили, что несмотря на то, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом бывшего военкома доходов почти на 6 млн гривен, очевидно, они были приобретены по поручению самого Пикала и за счет средств, законность источников которых не подтверждена.

НАПК проверило и жену бывшего военкома

В прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов (эквивалент 2 600 000 гривен).

"Объяснение, что подаренные средства были накоплены в течение трудовой деятельности, также вызывают обоснованное сомнение, поскольку суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше", - сообщили в НАПК .

Сам экс-начальник Днепропетровского областного ТЦК в 2021 году также приобрел в собственность несколько объектов недвижимости на 168 300 гривен: речь идет о двух земельных участках стоимостью 32 тысяч гривен и 22 тысяч гривен, а также жилой дом за почти 115 тысяч гривен.

Что теперь угрожает Пикало

НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.

Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для приобщения их к материалам уголовного производства и осуществления досудебного расследования в отношении военкома.

Скандалы в ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине стали резонансными скандалы, связанные с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.

Ранее сообщалось, что военные Днепропетровской области подозреваются в незаконном обогащении, поскольку он во время полномасштабной войны оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.