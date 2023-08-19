"Нафтогаз" передаст во флот ВМС Украины два буксира-швартовщика

Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта", который является частью Группы Нафтогаз, передаст во флот Военно-Морских Сил два буксира-швартовщика, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что соответствующее решение приняло правление "Нафтогаза".

"До начала полномасштабного вторжения маневренные буксиры "Львов" и "Укртранснафта" привлекали во время швартовки танкеров с нефтью на Морском нефтяном терминале "Пиденный" , - говорится в сообщении.

Сейчас суда находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. В госкомпании добавляют, что их можно использовать для ввода крупногабаритных судов в порт и вывода из него, для швартовки и отшвартовки судов, для осуществления кантования судов, буксировки портовых барж и других плавучих объектов.

Напомним:

Управление арестованной сетью АЗС Glusco с октября 2022 года до июня 2023-го обошлось "дочке" "Нафтогаза" "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в 25,7 млн грн. При этом доходы компании от арестованного имущества по состоянию на июнь были в 12 раз меньше - 2,06 млн грн.