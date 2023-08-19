В МВД рассказали о ликвидации последствий подрыва на Каховской ГЭС

Страны-партнеры передали Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС на общую сумму 136 млн гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, передает пресс-служба МВД.

Глава МВД отметил, что переданное партнерами оборудование на сумму 136 млн гривен помогло эвакуировать людей, откачать воду из затопленных домов, обеспечить людей питьевой водой и электроснабжением, ликвидировать последствия российских ракетных ударов.

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению" , - отметил Игорь Клименко.

Всего к ликвидации последствий российского теракта ежедневно привлекалось более двух тысяч человек, три сотни единиц техники и более сотни плавсредств.

"В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало ориентировочно 875 тысяч населения. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 - получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек" , - говорится в сообщении.

Кроме того, из подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных лиц.

Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел. К этому процессу привлекалось 75 единиц техники.

Напомним:

Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, которые потеряли урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета направили 4,3 миллиарда гривен.