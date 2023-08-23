Российский гостелеканал "Россия 24" сообщил о гибели Пригожина
Российский государственный телеканал "Россия 24" сообщил о гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.
Об этом передают росСМИ.
Пропагандистский канал в новостном блоке сообщил о падении самолета и о том, что в списке пассажиров был указан Пригожин.
В то же время приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали.
Другой приближенный к "Вагнеру" Telegram-канал Grey Zone также сообщил, что "герой России, настоящий патриот своей Родины – Пригожин погиб в результате действий предателей России".
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждала, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- СМИ пишут, что на борту упавшего самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.
- Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.