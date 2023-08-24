Япония начала сбрасывать очищенную воду с АЭС Фукусима в море

Япония в четверг начала сбрасывать в море очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции "Фукусима-1", несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и некоторых соседних стран относительно влияния этого шага на окружающую среду, сообщает Укринформ.

Сброс воды начался около 13:00 по местному времени (7:00 по Киеву).

Согласно планам правительства Японии, в открытое море будет походить вода, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива на АЭС, обработанная с помощью усовершенствованной системы, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.

Необходимость такого шага продиктована тем, что все резервуары на площадке АЭС в Фукусиме, в которых сейчас хранится около 1,34 миллиона тонн очищенной воды, уже в 2024 году будут заполнены и если не избавляться от очищенной воды, то с хранением загрязненной радиоактивными элементами возникнут значительные проблемы. .

Очищенная вода будет разбавлена морской в пропорции один к сороку, разрешенной японскими стандартами безопасности, а затем сброшена в море через подводный тоннель в 1 километре от берега и поврежденной АЭС.

Оператор "Фукусимы-1" компания TEPCO обязалась с четверга осуществлять мониторинг радиоактивных материалов в водах вблизи электростанции и ежедневно публиковать соответствующие данные.

Агентство рыбного хозяйства Японии, не поддержавшее планы правительства, заявило, что также будет контролировать уровни концентрации радиоактивных материалов в рыбе, выловленной в радиусе 10 километров от электростанции. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы на сайте агентства в субботу.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что план сброса воды соответствует мировым стандартам безопасности и эта операция будет иметь незначительное влияние на людей и окружающую среду и заявила, что будет регулярно информировать соседние с Японией страны о ситуациях вокруг сброса очищенной воды с АЭС. в Фукусиме.

Правительство Южной Кореи, которое провело и собственный анализ плана Японии, заявило, что уважает выводы МАГАТЭ, однако не одобряет и не поддерживает сброс воды из-за обеспокоенности общественности.

Китай выступает категорически против японского плана и ввел усиленный контроль на радиацию всех импортированных японских морепродуктов, запретив их импорт из более чем десяти префектур.

Беспокойство влиянием очищенной радиоактивной воды на окружающую среду выражают и рыбаки на Филиппинах.