На выходных в Киеве зафиксировали три температурных рекорда

На выходных, 26 и 27 августа, в столице зафиксировали три температурных рекорда – климатическая норма была превышена на 8 градусов. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории, сообщает Радио Свобода.

По данным наблюдений синоптиков, ночью на 27 августа в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 21,3 градусов. Предыдущее рекордное значение 2022 превышено на 0,8 градусов.

Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня достигла 33,3 градуса и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 26,9 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3 градуса, а климатическую норму - на 8,0 градуса.

На минувшей неделе на территории Украины наблюдалась преимущественно сухая и жаркая погода.

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