Стрельба с патрульными в Днепре: в крови погибшего обнаружили алкоголь

В крови мужчины, который вчера погиб в результате стрельбы с патрульными в Днепре, обнаружили алкоголь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче - на уровне 2,78 промилле. Как добавил источник, это примерно одна выпитая бутылка водки.

Что произошло?

Вчера, 29 августа, в Днепре произошла стрельба с участием правоохранителя. В результате инцидента погиб мужчина.

Согласно предварительным данным, полиция пыталась остановить элитный автомобиль в центре города, после того, как было зафиксировано нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку во время которой милиционер выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний скончался на месте от ранений.

Патрульный был задержан после инцидента. В частности на ситуацию отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко.

В то же время пресс-секретарь теруправления ГБР Полтавы Александр Билка в комментарии сообщил, что сотрудники ГБР, при содействии Нацполиции, начали расследование инцидента.