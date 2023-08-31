Катастрофа украинских Ми-8 на Донбассе: в ГБР расследуют три версии
В Государственном бюро расследований сообщили о начале расследования по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области, сообщает Радио Свобода.
"29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания упали два военных вертолета Ми-8. Погибли шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины. ГБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет всестороннее и объективное досудебное расследование по установлению причин трагедии.
В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев", – сообщили в ДБР.
По данным ведомства, уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.
Предварительная квалификация дела – нарушение правил полетов или подготовки к ним, добавили в ДБР.
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