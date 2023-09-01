ПВО ночью сбила ракету, есть попадание в Винницкой области – ВСУ
В ночь на 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя крылатыми ракетами "Калибр". Противовоздушная оборона сбила одну ракету.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Пуски ракет происходили из акватории Черного моря в Феодосийский район (Крым).
"Одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.