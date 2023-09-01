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ПВО ночью сбила ракету, есть попадание в Винницкой области – ВСУ

ПВО ночью сбила ракету, есть попадание в Винницкой области – ВСУ
Фото: ракета Рixabay

В ночь на 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя крылатыми ракетами "Калибр". Противовоздушная оборона сбила одну ракету.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Пуски ракет происходили из акватории Черного моря в Феодосийский район (Крым).

"Одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

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