Оккупанты утром обстреляли Запорожье, есть раненый

Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами утром 8 сентября, и под атаку врага попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеского удара есть как минимум один пострадавший.﻿ Об этом заявили глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко и секретарь горсовета Анатолий Куртев, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"На месте работают все соответствующие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке" , - рассказали в ОВА.

По словам чиновника, противник, вероятно, применял баллистические ракетны для ударов по городу.

Как уточнили в горсовете, в настоящее время зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

"Подсчет повреждений продолжается... Городские службы уже выехали на места" , - сообщил Куртев.

Воздушная атака 8 сентября

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области.

Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.

Как проинформировали в Воздушных силах, этой ночью были зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесчины. В результате боевой работы уничтожены 16 целей в пределах Одесской и Николаевской областей.