Оккупанты утром обстреляли Запорожье, есть раненый
Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами утром 8 сентября, и под атаку врага попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеского удара есть как минимум один пострадавший. Об этом заявили глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко и секретарь горсовета Анатолий Куртев, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"На месте работают все соответствующие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке", - рассказали в ОВА.
По словам чиновника, противник, вероятно, применял баллистические ракетны для ударов по городу.
Как уточнили в горсовете, в настоящее время зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
"Подсчет повреждений продолжается... Городские службы уже выехали на места", - сообщил Куртев.
Воздушная атака 8 сентября
Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области.
Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.
Как проинформировали в Воздушных силах, этой ночью были зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесчины. В результате боевой работы уничтожены 16 целей в пределах Одесской и Николаевской областей.