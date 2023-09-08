Силы обороны за сутки уничтожили 640 оккупантов и 23 танка – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов, а также уничтожили 23 танка, 31 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 267 540 (+640) человек,
- танков ‒ 4 529 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8 726 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 5 753 (+31) ед,
- РСЗО – 754 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 507 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 570 (+29) ед,
- крылатых ракет ‒ 1 455 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 264 (+47) ед,
- специальной техники – 860 (+1) ед.