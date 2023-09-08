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Силы обороны за сутки уничтожили 640 оккупантов и 23 танка – Генштаб

Силы обороны за сутки уничтожили 640 оккупантов и 23 танка – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов, а также уничтожили 23 танка, 31 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 267 540 (+640) человек,
  • танков ‒ 4 529 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8 726 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 5 753 (+31) ед,
  • РСЗО – 754 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 507 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 570 (+29) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1 455 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 264 (+47) ед,
  • специальной техники – 860 (+1) ед.

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